Tocca all'Aprilia: segui la presentazione del team in streaming

Un anno fa l'Aprilia si presentò con il numero 1 sulla carena e il campione del mondo Jorge Martin in sella. La stagione dello spagnolo non è andata come sperato, tra infortuni e tensioni contrattuali, ma adesso la squadra di Noale si prepara a rilanciare la sfida in MotoGP con la consapevolezza di essere lei la vera anti-Ducati. Si parte oggi, con lo svelamento ufficiale del team a Milano. Saranno ancora Martin e Marzo Bezzecchi i piloti, con il riminese che si candida al ruolo di sfidante numero uno di Marc Marquez (nonostante il via sia stato il fratello Alex) visto l'andamento dello scorso campionato.