Motogp
MOTOGP

Tocca all'Aprilia: segui la presentazione del team in streaming

A Milano Jorge Martin e Marco Bezzecchi toglieranno i veli alla RS-GP con livrea 2026: parte la sfida alla Ducati e a Marc Marquez

di Alberto Gasparri
15 Gen 2026 - 11:30

Un anno fa l'Aprilia si presentò con il numero 1 sulla carena e il campione del mondo Jorge Martin in sella. La stagione dello spagnolo non è andata come sperato, tra infortuni e tensioni contrattuali, ma adesso la squadra di Noale si prepara a rilanciare la sfida in MotoGP con la consapevolezza di essere lei la vera anti-Ducati. Si parte oggi, con lo svelamento ufficiale del team a Milano. Saranno ancora Martin e Marzo Bezzecchi i piloti, con il riminese che si candida al ruolo di sfidante numero uno di Marc Marquez (nonostante il via sia stato il fratello Alex) visto l'andamento dello scorso campionato.

SEGUI LA PRESENTAZIONE IN STREAMING DALLE ORE 12

Visualizza il post su Youtube

Ecco il calendario delle presentazioni: l'Italia fa la parte del leone

Bezzecchi tedoforo: accende la fiamma olimpica a Rimini

© Ufficio Stampa Aprilia
© Ufficio Stampa Aprilia
© Ufficio Stampa Aprilia

© Ufficio Stampa Aprilia

© Ufficio Stampa Aprilia

aprilia
motogp

04:33
DICH MARQUEZ PRES. DUCATI 20/1 DICH

Marquez allontana la pressione: "Bagnaia è il favorito"

01:41
Festa Ducati a Bologna

Festa Ducati a Bologna

02:32
DICH PECCO BAGNAIA FESTA DUCATI 19/12 DICH

Bagnaia: "Nelle difficoltà qualcosa abbiamo imparato..."

03:24
DICH MARC MARQUEZ FESTA DUCATI 19/12 DICH

Marquez: "La grandezza della Ducati la fa la gente"

00:19
Terribile incidente in Moto3

Moto3: spaventoso incidente tra Rueda e Dettwiler

00:20
gresini

Il team Gresini si veste di blu per il GP di Malesia

01:07
DICH AGOSTINI SU MOTGP DICH

Agostini: "Marquez e Rossi? Sono sullo stesso livello"

01:45
dronemisano

Ecco il drone che sfida la MotoGP a Misano

01:07
mgp25

La sfida Bagnaia-Marquez infiamma anche MotoGP 25

00:26
Buon compleanno dottor Rossi

Buon compleanno dottor Rossi

00:37
Spavento per Jorge Martin. Brutta caduta durante i test con Aprilia

Spavento per Jorge Martin: brutta caduta durante i test con l'Aprilia

02:20

Martin: "Voglio portare l'Aprilia a vincere"

01:56
DICH APRILIA BEZZECCHI 30/1 DICH

Bezzecchi: "Voglio fare dei bei risultati"

01:34
A tu per tu con Marc Márquez

A tu per tu con Marc Márquez

05:13
DICH PECCO BAGNAIA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Bagnaia non si nasconde: "Punto a vincere il Mondiale"

04:33
DICH MARQUEZ PRES. DUCATI 20/1 DICH

Marquez allontana la pressione: "Bagnaia è il favorito"

Il team Pramac Yamaha apre il valzer delle presentazioni: Miller e Razgatlioglu ambiziosi col V4

Il team VR46 si presenta

Look aggressivo giallonero per la Ducati VR46 di Morbidelli e Di Giannantonio

Marc Marquez torna in sella dopo l'operazione: primi giri a Valencia con le Ducati stradali

Festa Ducati a Bologna

Festa Ducati a Bologna

Aleix Espargarò operato al braccio destro: "Ma sono pronto per correre"

Porto che festa! Mourinho eliminato
11:46
Porto che festa! Mourinho eliminato
11:45
Verstappen si diverte con la Mustang e sogna la Bathurst 1000
11:43
Chi è Robinio Vaz e perché la Roma ha speso così tanto per portarlo alla corte di Gasp
11:40
Il pick-up elettrico di Amazon è un successo
11:39
Amazon sta costruendo un pick-up elettrico