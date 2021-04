Aprilia avanti in MotoGP come "factory team" fino al 2026

L'ANNUNCIO

Noale schiererà una squadra ufficiale interna, staccandosi da Gresini Racing. Possibile un altro team "clienti"

Mancava solo l'annuncio di Aprilia e puntualmente è arrivato. La Casa di Noale, punta tecnologica del gruppo Piaggio, ha siglato con Dorna Sports, la società spagnola che gestisce il Motomondiale, un accordo quinquennale per la partecipazione con l'Aprilia Official Factory Team al campionato del mondo MotoGP fino al 2026.

Aprilia Racing, ricorda una nota che segue i conti trimestrali, è rientrata nella massima competizione motociclistica nel 2015 accompagnata dal team Gresini, ma dal prossimo anno schiererà direttamente in pista le RS-GP ufficiali e sarà quindi presente come team factory.

Vedi anche Motogp VR46 sbarca in MotoGP dal 2022: accordo con la holding saudita Tanal, in pista con Aprilia? Possibile che vengano realizzate anche delle moto "clienti" da fornire a una seconda squadra. Si fa il nome della VR46 di Valentino Rossi, che proprio nelle scorse ore ha annunciato il suo ingresso ufficiale in MotoGP a partire dal 2022. Magari con il pesarese anche nelle vesti di pilota.

"Ovviamente sono felice di questo accordo - ha commentato Massimo Rivola, ad di Aprilia Racing - . Dalla prossima stagione saremo presenti come Aprilia Racing Factory Team, si aprono nuove e speriamo grandi opportunità e dovremo gestire tante nuove responsabilità in più. E' un passo naturale, che compiamo proprio mentre si cominciano a vedere i primi segni positivi del grande lavoro che abbiamo svolto a Noale, prima di tutto sulla nostra struttura e di conseguenza sulle nostre bellissime RS-GP. In questo momento il pensiero e la gratitudine vanno a Gresini Racing che ci ha accompagnato in questi anni, nel ricordo commosso di Fausto auguro al team e a tutte le sue persone i migliori successi per le prossime stagioni".

Aprilia ha conquistato nella sua giovane storia 54 titoli mondiali, 38 nel Motomondiale, 7 in Superbike e 9 nelle discipline offroad. Con 294 affermazioni nei GP, è il marchio europeo che ha vinto più gare nel Motomondiale.