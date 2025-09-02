Aprilia al gran completo a Barcellona: Bezzecchi e Martin puntano in alto

Ai due piloti titolari si aggiunge nel weekend catalano la wild card Savadoridi Stefano Gatti
© Aprilia Racing Press Office
Aprilia Racing torna al Circuit de Barcelona-Catalunya per il quindicesimo GP stagionale con la line-up al gran completo: in pista ci saranno Marco Bezzecchi, Jorge Martin e Lorenzo Savadori in veste di wild card. Il Montmeló evoca grandi ricordi per la Casa di Noale, con risultati significativi negli ultimi anni, tra i quali spicca la storica doppietta nella gara lunga del 2023. Il fine settimana sarà arricchito da un appuntamento speciale: venerdì 5 settembre alle ore 19.00 verrà svelata la nuova X, una moto esclusiva realizzata in edizione limitata per celebrare i dieci anni dal debutto della RS-GP nella top class del Motomondiale.
Marco Bezzecchi è pronto per lottare nelle posizioni di vertice dopo un’altra solida prestazione a Balaton Park, conclusa con la terza posizione nella gara lunga. Per il pilota italiano si tratta del settimo podio stagionale, tra cui la vittoria a Silverstone, a conferma del feeling sempre più solido con la RS-GP25. Jorge Martin proseguirà invece il suo percorso di adattamento con segnali sempre più incoraggianti: in Ungheria ha chiuso quarto nella gara lunga dopo una rimonta di ben dodici posizioni. In pista anche Lorenzo Savadori, alla sua prima wild card stagionale, che si concentrerà sullo sviluppo della RS-GP25.
Il Circuit de Barcelona-Catalunya è un tracciato molto tecnico, la percorrenza in curva risulta decisiva. Ha una lunghezza di 4 chilometri e 660 metri, con otto curve a destra e sei a sinistra. Importante anche la prima staccata, una delle più impegnative del Motomondiale, complice anche il rettilineo di 1047 metri che la precede.
© Aprilia Racing Press Office
MARCO BEZZECCHI
“Sono molto contento di andare a Barcellona, è una pista che mi piace tanto. In più il circuito è sempre pieno di gente e di tifosi, e questo mi dà ancora più carica. Soprattutto, ho tanta voglia di tornare in sella. Cercheremo, come sempre, di dare il massimo. Forza Aprilia”.
© Aprilia Racing Press Office
JORGE MARTIN
“Non vedo l'ora di arrivare a Barcellona, ho tanti bei ricordi dallo scorso anno. È una pista che mi piace molto e dove sono sempre andato forte negli ultimi anni. Adesso inizio a trovarmi meglio sulla moto, penso che sia una gara molto importante per continuare a costruire fiducia, conoscere meglio la moto e proseguire nel nostro percorso con lo stesso approccio che abbiamo avuto in Ungheria”.
LORENZO SAVADORI
“Barcellona è una pista dove in passato siamo andati bene. Nei test recenti a Montmeló abbiamo provato diverse soluzioni interessanti che porteremo in pista. Continueremo lo sviluppo della moto durante questo weekend di gara e non vedo l'ora che arrivi venerdì per tornare in pista”.
© Aprilia Racing Press Office
Commenti (0)