Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Motogp
MOTOGP

Aprilia al gran completo a Barcellona: Bezzecchi e Martin puntano in alto

Ai due piloti titolari si aggiunge nel weekend catalano la wild card Savadori

di Stefano Gatti
02 Set 2025 - 12:35
© Aprilia Racing Press Office

© Aprilia Racing Press Office

Aprilia Racing torna al Circuit de Barcelona-Catalunya per il quindicesimo GP stagionale con la line-up al gran completo: in pista ci saranno Marco Bezzecchi, Jorge Martin e Lorenzo Savadori in veste di wild card. Il Montmeló evoca grandi ricordi per la Casa di Noale, con risultati significativi negli ultimi anni, tra i quali spicca la storica doppietta nella gara lunga del 2023. Il fine settimana sarà arricchito da un appuntamento speciale: venerdì 5 settembre alle ore 19.00 verrà svelata la nuova X, una moto esclusiva realizzata in edizione limitata per celebrare i dieci anni dal debutto della RS-GP nella top class del Motomondiale.

Marco Bezzecchi è pronto per lottare nelle posizioni di vertice dopo un’altra solida prestazione a Balaton Park, conclusa con la terza posizione nella gara lunga. Per il pilota italiano si tratta del settimo podio stagionale, tra cui la vittoria a Silverstone, a conferma del feeling sempre più solido con la RS-GP25. Jorge Martin proseguirà invece il suo percorso di adattamento con segnali sempre più incoraggianti: in Ungheria ha chiuso quarto nella gara lunga dopo una rimonta di ben dodici posizioni. In pista anche Lorenzo Savadori, alla sua prima wild card stagionale, che si concentrerà sullo sviluppo della RS-GP25.

Il Circuit de Barcelona-Catalunya è un tracciato molto tecnico, la percorrenza in curva risulta decisiva. Ha una lunghezza di 4 chilometri e 660 metri, con otto curve a destra e sei a sinistra. Importante anche la prima staccata, una delle più impegnative del Motomondiale, complice anche il rettilineo di 1047 metri che la precede.

© Aprilia Racing Press Office

© Aprilia Racing Press Office

MARCO BEZZECCHI

“Sono molto contento di andare a Barcellona, è una pista che mi piace tanto. In più il circuito è sempre pieno di gente e di tifosi, e questo mi dà ancora più carica. Soprattutto, ho tanta voglia di tornare in sella. Cercheremo, come sempre, di dare il massimo. Forza Aprilia”.

© Aprilia Racing Press Office

© Aprilia Racing Press Office

JORGE MARTIN

“Non vedo l'ora di arrivare a Barcellona, ho tanti bei ricordi dallo scorso anno. È una pista che mi piace molto e dove sono sempre andato forte negli ultimi anni. Adesso inizio a trovarmi meglio sulla moto, penso che sia una gara molto importante per continuare a costruire fiducia, conoscere meglio la moto e proseguire nel nostro percorso con lo stesso approccio che abbiamo avuto in Ungheria”.

LORENZO SAVADORI

“Barcellona è una pista dove in passato siamo andati bene. Nei test recenti a Montmeló abbiamo provato diverse soluzioni interessanti che porteremo in pista. Continueremo lo sviluppo della moto durante questo weekend di gara e non vedo l'ora che arrivi venerdì per tornare in pista”.

© Aprilia Racing Press Office

© Aprilia Racing Press Office

motogp
aprilia
barcellona
completo
bezzecchi
martin
alto

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:57
A Tavullia spettacolo con Vale e compagni

A Tavullia spettacolo con Vale e compagni

01:07
mgp25

La sfida Bagnaia-Marquez infiamma anche MotoGP 25

00:26
Buon compleanno dottor Rossi

Buon compleanno dottor Rossi

00:37
Spavento per Jorge Martin. Brutta caduta durante i test con Aprilia

Spavento per Jorge Martin: brutta caduta durante i test con l'Aprilia

02:20

Martin: "Voglio portare l'Aprilia a vincere"

01:56
DICH APRILIA BEZZECCHI 30/1 DICH

Bezzecchi: "Voglio fare dei bei risultati"

01:34
A tu per tu con Marc Márquez

A tu per tu con Marc Márquez

05:13
DICH PECCO BAGNAIA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Bagnaia non si nasconde: "Punto a vincere il Mondiale"

04:33
DICH MARQUEZ PRES. DUCATI 20/1 DICH

Marquez allontana la pressione: "Bagnaia è il favorito"

03:24
DICH GIGI DALLIGNA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Dall'Igna carico: "Avere due campioni è un vantaggio"

02:40
DICH MARTIN - APRILIA DICH

Martin: "Fantastico avere il numero 1, è stato facile decidere di portarlo"

04:30
DICH BEZZECCHI - APRILIA DICH

Bezzecchi: "Da Martin posso imparare tutto"

14:44
aprilia

Aprilia si presenta a Milano

00:56
apriliapiloti

Martin e Bezzecchi "scoprono" l'Aprilia

00:57
aprilairsgp25

Aprilia, ecco la RS-GP25 di Martin e Bezzecchi

00:57
A Tavullia spettacolo con Vale e compagni

A Tavullia spettacolo con Vale e compagni

I più visti di Motogp

Da Rossi a Morbidelli: i campioni in pista con Dainese

Una giornata in pista con Dainese: anche Rossi testa le nuove tecnologie

Marc Marquez domina anche al Balaton Park

Le pagelle: Marquez pigliatutto, Bezzecchi diamante Aprilia e Bagnaia con l'amaro

Punti di vista: Bagnaia tra podio e realtà, Bezzecchi sogna in grande

Marc Marquez imbattibile anche in Austria

Notizie del giorno
Vedi tutti
I sogni del Sassuolo
13:50
I sogni del Sassuolo
Ritorni e facce nuove
13:42
Ritorni e facce nuove
13:40
Raul Albiol torna in Serie A: è fatta con il Pisa
13:38
Il saluto di Taremi: "Inter sempre nel cuore"
13:37
Vasseur: "Mettiamo da parte le emozioni, conta solo l'esecuzione"