 Anti-Marquez cercasi: gli ufficiali Ducati e Yamaha "corrono" contro il ritorno... all'antico.

Dopo il doppio appuntamento del Qatar la MotoGP approda in Europa, dove i protagonisti di Losail ritrovano lo "spauracchio" Marquez.

Yamaha ha vinto i primi due GP del Mondiale in Qatar con le M1 factory di Vinales e Quartararo e guida la classifica Costruttori davanti alla Ducati, che a sua volta comanda in quella piloti grazie all'uomo Pramac Zarco, ha fatto sensazione con le performances del Rookie Martin in gara-due a Losail ed attende i primi acuti degli "ufficiali" Bagnaia e Miller. Il tempo... stringe: a Portimao torna in pista il cannibale Marquez!

L'aria che tira dalle parti di Portimao è quella di un viaggio a ritroso nel tempo: al di là del livello di competitività di Marquez a nove mesi dall'incidente di Jerez (sicuramente già altissimo), l'effetto psicologico del rientro del sei volte iridato della MotoGP è destinato a riverberarsi direttamente sulle "operazioni" in pista del fine settimana in arrivo. In attesa di segnali di risveglio da parte di Franco Morbidelli e Valentino Rossi (invischiati nella crisi tecnica del team satellite Yamaha) e di un cambio di passo del campione in carica Joan Mir e del suo compagno-rivale in Suzuki Alex Rins, sono i piloti ufficiali di Yamaha e Ducati ad introdurre il weekend sulle colline dell'Algarve, concentrandosi sulle caratteristiche del tracciato ed il GP dello scorso autunno (era la tappa finale 2020), "esorcizzando" così il pericolo-Marquez!

Maverick Vinales:

"Mi piace molto la pista di Portimao. È una sfida. L'anno scorso non siamo arrivati in alto come volevamo, ma in realtà mi è piaciuta quella gara, perché questa pista ha molte zone in cui puoi sorpassare. Ho tenuto un buon ritmo soprattutto nel finale, quindi ci concentreremo in questo weekend per riuscire ad averlo fin dall'inizio".

Fabio Quartararo:

"Vincere la seconda gara a Doha è stato fantastico. Ora che ho raccolto la mia prima vittoria con il team, mi sento come se mi avessero tolto un peso dalle spalle. Sento che posso concentrarmi ancora meglio su ciò che ho davanti e mi rende anche ancora piu' entusiasta per questo weekend. L'anno scorso ho avuto una gara difficile sul circuito di Portimao. È diverso da tutti gli altri tracciati, ma anche questo lo rende interessante. Sono molto curioso di vedere se questo fine settimana possiamo essere veloci come in Qatar".

Francesco Bagnaia:

"Questa pausa di quasi due settimane è servita ed ora sono pronto per il primo GP in Europa. Portimão e' un tracciato davvero unico: lo scorso anno ho faticato molto, ma per me si trattava di un momento complicato della stagione. Quest'anno affronto il Gran Premio del Portogallo con una carica diversa: nelle due gare in Qatar il mio feeling con la Desmosedici GP è stato ottimo e questo mi rende fiducioso. Sono sicuro di avere tutti i mezzi per poter lottare per un altro buon risultato domenica".

Jack Miller:

"Dopo l'operazione all`avambraccio destro ho iniziato subito il programma di riabilitazione e tutto sta procedendo come previsto. Portimão mi piace molto e ho dei ricordi molto belli della gara dell'anno scorso, dove sono riuscito ad arrivare secondo dopo una emozionante battaglia con Morbidelli. Purtroppo quest`anno non sarò al cento per cento della forma fisica ma, come sempre, cercherò di dare il massimo per portare a casa il miglior risultato possibile".