Aleix Espargarò toglie il motore alle due ruote: al via del Giro d'Austria con la Lidl-Trek

Sempre su due ruote, ma stavolta scaricando la potenza a colpi di pedale. Il team Lidl-Trek ha annunciato che lo spagnolo Aleix Espargarò, ex pilota di MotoGP a tempo pieno e oggi collaudatore Honda, parteciperà al Giro d'Austria, che si svolgerà dal 9 al 13 luglio. Per il 35enne si tratterà della prima gara ciclistica professionistica, dopo essersi ritirato dalle corse un anno fa. Il catalano è entrato a far parte di Lidl-Trek lo scorso dicembre come ambasciatore e ha partecipato ai training camp con la squadra professionistica. Superati i test è stato selezionato per partecipare a questa corsa a tappe con il team di sviluppo.