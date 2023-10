MotoGp: ufficiale divorzio consensuale tra Marquez e Honda

© Getty Images

"Con ancora un anno rimanente sul contratto quadriennale la Honda HRC e Marc Marquez hanno concordato di comune accordo di terminare la loro collaborazione al termine della stagione 2023 del Campionato del Mondo MotoGp". È quanto si legge in una nota del team giapponese. "Entrambe le parti hanno convenuto che fosse nel loro migliore interesse perseguire altre strade in futuro per raggiungere al meglio i rispettivi obiettivi e traguardi. Questo pone fine a 11 anni di collaborazione tra il #93 e HRC in cui hanno ottenuto insieme sei Campionati del Mondo della classe regina, cinque Triple Crown, 59 vittorie, 101 podi e 64 pole position".