Il futuro di Zirkzee in bilico: frenata Milan ma lo United ci pensa

IL FUTURO

La richiesta di 15 milioni di commissioni rallenta la trattativa con i rossoneri, l'attaccante olandese potrebbe approdare in Premier League

Joshua Zirkzee andrà via dal Bologna e questa è una certezza. La conferma è arrivata anche dal responsabile dell'area tecnica dei rossoblù, Giovanni Sartori, che non ha lasciato spazio all'immaginazione ed è stato molto deciso: "Per quanto riguarda Zirkzee c’è una clausola e credo che al 99,9% andrà via". Ma dove andrà il calciatore olandese? Dopo essere dato quasi per certo il suo approdo al Milan a causa proprio di quella clausola rescissoria da 40 milioni tutto potrebbe saltare e i rossoneri stanno già pensando ad alternative valide in attacco. Sono ormai note le difficoltà sorte per la richiesta di 15 milioni di euro di commissioni presentata dall’agente del calciatore e dal suo entourage, che ha raffreddato la trattativa. La squadra di Fonseca dunque ha individuato non uno ma ben due alternative in arrivo dalla Capitale: Romelu Lukaku e Tammy Abraham. Un'operazione non semplice anche perché Big Rom è l'obiettivo principale di Conte e del Napoli, che non ha intenzione di mollarlo così. E quindi? Il Milan è un'opzione sempre più lontana, vediamo ora le possibili destinazioni del centravanti rossoblù, tra Italia ed estero.

L'attaccante olandese in quest'ultima stagione ha fatto benissimo con la maglia del Bologna, che ha afferrato il sogno delle qualificazioni alla prossima Champions League anche grazie ai suoi gol. Zirkzee ha dunque attirato l'interesse di molti club europei e di Serie A. Con il Milan in stand by la Juventus di Thiago Motta rimane alla finestra. Il nuovo tecnico bianconero conosce fin troppo bene il talento rossoblù, e farebbe comodo a una Juve completamente in rivoluzione ma, c'è un ma. Nonostante il forte interesse il tecnico brasiliano naturalizzato italiano ha deciso di valorizzare alcuni attaccanti che ha già in casa. Al centro del progetto bianconero c'è Dusan Vlahovic, considerato un giocatore fondamentale per i bianconeri e l'attaccante da cui ripartire. Inoltre l’allenatore vorrebbe dar spazio al giovane Matias Soulè, rientrato alla base dopo il prestito al Frosinone, ha tanta stima in lui e vorrebbe trattenerlo in rosa o quantomeno avere la possibilità di valutarlo da vicino in ritiro. Ma è consapevole che si tratta di uno dei giocatori che può far cassa in casa bianconera e, qualora dovesse essere sacrificato, non sarebbe ceduto a meno 40 milioni di euro. Inoltre Giuntoli ha quasi ultimano l'acquisto di Khéphren Thuram dal Nizza, centrocampista centrale col fiuto del gol che sa ben inserirsi e creare occasioni offensive, quindi lo spazio in attacco per Zirkzee potrebbe non essere molto. Ancora più difficile un trasferimento dell'ex Bayern Monaco, Anderlecht e Parma al Napoli di Conte, che in attesa di capire la futura destinazione di Osimhen cerca un nuovo numero 9.

Vedi anche bologna Bologna, Sartori: ”Zirkzee al 99,9% andrà via, Calafiori vorremmo tenerlo"”

La pista estera, dunque, rimane la più probabile. L'olandese piace molto al Manchester United. Il club inglese sta valutando se investire sull’attaccante del Bologna e sta trattando con il suo agente Kia Joorabchian per capire costi e fattibilità dell’operazione. L'allenatore ten Hag cerca un attaccante da affiancare a Hojlund e ha già informato la dirigenza di voler puntare proprio su Zirkzee. A parità di costi di cartellino però sono i Red Devils a essere in vantaggio sull’ingaggio da garantire al calciatore, che però al Milan troverebbe più spazio e avrebbe un posto da titolare garantito. Cosa sceglierà? Con ogni probabilità la decisione finale verrà presa a Europeo concluso. Il mercato estivo si prospetta rovente per l'olandese.