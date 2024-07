Milan, idea Morata per l'attacco: c'è una clausola da 13 milioni 

manovre rossonere

L'attaccante spagnolo è finito nel cast degli attaccanti del club rossonero, che potrebbe decidere di affondare il colpo visti i costi dell'operazione

Alvaro Morata potrebbe tornare in Italia. L'attaccante spagnolo, che domani sera, 5 luglio, sarà impegnato nel quarto di finale con la Germania a Euro 2024, è finito nel casting degli attaccanti del Milan, alla ricerca di un nuovo bomber dopo l'addio di Giroud. Secondo quanto riferisce Sky Sport, decisiva sarà la volontà del calciatore, il quale dovrà scegliere se lasciare o meno l'Atletico Madrid. Il costo del cartellino è di 13 milioni di euro, il valore della clausola rescissoria.

Nonostante un post pubblicato sui propri canali social dove ribadiva la propria volontà di rimanere a Madrid, non è scontato che l'attaccante spagnolo possa restare alla coorte del Cholo Simeone. Un post che, soprattutto, sembrava essere indirizzato verso le voci che lo vedevano vicino al trasferimento in Arabia Saudita. Morata non ha mai nascosto il proprio amore per l'Italia e la presenza al suo fianco della moglie, anche lei italiana, potrebbe incidere nella decisione finale.

Per il Milan si tratterebbe di un colpo che rientra nei parametri imposti dalla società: prezzo del cartellino e ingaggio non sono troppo eccessivi e potrebbero risultare decisivi nell'eventuale affondo da parte di Furlani. Con l'affare Zirzkee ancora bloccato per via delle commissioni, e l'opzione Lukaku sempre viva sullo sfondo ma al momento difficile da percorrere, ecco che l'ex attaccante della Juventus potrebbe seriamente candidarsi a diventare il nuovo numero 9 rossonero.