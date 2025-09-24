Zaniolo-Udinese: le modalità per il riscatto dal Galatasary

Negli ultimi giorni del mercato estivo Nicolò Zaniolo è approdato dal Galatasaray all'Udinese in prestito con diritto di riscatto. Per il 26enne si tratta probabilmente dell'ultima chiamata per provare a risollevare una carriera che pian piano si sta perdendo. La conferma di Zaniolo dovrà passare dal campo, ma nel caso le sue prestazioni fossero convincenti i dirigenti del club friulano avrebbero due strade da percorrere per la sua conferma: la prima prevede un pagamento di 5 milioni con il Galatasaray che manterrebbe il 50% sulla rivendita dell'ex Roma. Per avere il completo controllo del cartellino di Zaniolo, senza alcuna percentuale da corrispondere, la cifra da versare nelle casse dei turchi salirebbe a 10 milioni.