Raul proposto per la panchina del Gladbach

Dopo il finale di carriera allo Schalke, Raul Gonzalez Blanco potrebbe fare ritorno in Germania, questa volta nelle vesti di allenatore. Secondo quanto riporta il Bild, l'ex attaccante e allenatore della cantera del Real Madrid, sarebbe stato proposto da alcuni intermediari per la panchina del Borussia Mönchengladbach. I tedeschi sono in difficoltà dopo un inizio di stagione negativo: attualmente in panchina c'è Eugen Polanski, ex allenatore della Primavera, ma la sensazione è che i vertici del Gladbach stiano cercando una soluzione che possa offrire maggiori sicurezze. Raul, attualmente svincolato, è uno dei candidati.