Napoli, spunta una clausola nel contratto di Gutierrez

Miguel Gutierrez, pagato la scorsa estate dal Napoli 18 milioni + 2 di bonus, è uno degli investimenti su cui Conte vuole puntare maggiormente nel corso di questa stagione. Lo spagnolo esce da un periodo di riabilitazione e non ha ancora avuto modo di fare il suo esordio con la maglia azzurra, ma in molti hanno fiducia nelle sue capacità e attendono le prime apparizioni ufficiali per vederlo in campo. Come riportato da Fabrizio Romano, nel contratto di Gutierrez è presente una clausola valida solo per l'estero fissata a 45 milioni di euro che entrerà in vigore dall'estate 2027. Un'ulteriore conferma di quanto il giocatore sia stimato da molti club in Europa.