Al Hilal, reclamo alla Fifa per il caso Renan Lodi

Un caso che rischia di fare storia: Renan Lodi qualche settimana fa ha deciso di rescindere unilateralmente il suo contratto con l'Al Hilal dopo che quest'ultimo si è rifiutato di registrarlo nella Lega Araba e di accettare qualsiasi offerta di lasciare il club. Ora, secondo i media locali, l'Al Hilal avrebbe presentato un reclamo alla FIFA in merito al caso legato al laterale brasiliano. Il giocatore si trova nel suo Paese d'origine mentre il club arabo cerca di convincere la FIFA a schierarsi dalla sua parte e costringere Lodi a tornare.