Mercato

Al Hilal, reclamo alla Fifa per il caso Renan Lodi

24 Set 2025 - 16:53

Un caso che rischia di fare storia: Renan Lodi qualche settimana fa ha deciso di rescindere unilateralmente il suo contratto con l'Al Hilal dopo che quest'ultimo si è rifiutato di registrarlo nella Lega Araba e di accettare qualsiasi offerta di lasciare il club. Ora, secondo i media locali, l'Al Hilal avrebbe presentato un reclamo alla FIFA in merito al caso legato al laterale brasiliano. Il giocatore si trova nel suo Paese d'origine mentre il club arabo cerca di convincere la FIFA a schierarsi dalla sua parte e costringere Lodi a tornare.

17:11
Zaniolo-Udinese: le modalità per il riscatto dal Galatasary
16:53
Al Hilal, reclamo alla Fifa per il caso Renan Lodi
15:45
Mac Allister, futuro in Liga? "Mi piacerebbe giocarci"
14:35
Raul proposto per la panchina del Gladbach
13:14
Kane, spunta la clausola: Frank sogna il ritorno al Tottenham