Il ritorno in Italia di Nicolò Zaniolo sembra già arrivato ai titoli di coda. Il centrocampista era tornato 12 mesi fa all'Atalanta, per poi passare a gennaio alla Fiorentina. Il calciatore non ha convinto né a Bergamo né a Firenze, per questo secondo la Gazzetta dello Sport lo scenario più probabile verso quest'estate è un ritorno al Galatasaray. Zaniolo dunque non sarà riscattato