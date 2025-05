Fiorentina in cerca di un'alternativa a Kean: due nomi sul taccuino

La Fiorentina a breve scioglierà il nodo legato al futuro di Moise Kean, ma filtra ottimismo sulle possibilità che il bomber rimanga a Firenze anche nella prossima stagione. Sulle intenzioni dell'attaccante potrebbe influire anche l'eventuale piazzamento in zona Europa o meno della squadra allenata da Palladino. La società del presidente Commisso in estate si muoverà anche per trovare un vero e proprio vice Kean. Secondo La Gazzetta dello Sport, i nomi sono Shpendi del Cesena e Krstovic del Lecce.