Yildiz-Real, il retroscena: Xabi Alonso lo voleva già al Bayer

In casa Juventus continua a tenere banco il tema del rinnovo di Kenan Yildiz. Il gioiellino turco ha firmato soltanto un anno fa fino al 2029, ma la sua continua ascesa rende necessario un nuovo adeguamento. Yildiz al momento percepisce uno stipendio da 2,5 milioni di euro e, secondo quanto riporta la Stampa, il suo entourage spinge per toccare quota 6. Vette che la Juventus non vorrebbe raggiungere, almeno per ora, e ragione per cui l'offerta dei bianconeri si attesta intorno ai 5 milioni a stagione. Su questo empasse nel rinnovo, tante squadre si stanno informando sulla situazione di Yildiz. Tra i più interessati, il Real Madrid. Il tecnico dei Blancos, Xabi Alonso, è un grande fan di Kenan: secondo quanto filtra dalla Spagna il tecnico lo avrebbe voluto già ai tempi in cui allenava al Bayer Leverkusen.