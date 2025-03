Xavi pronto a tornare in panchina: "Cerco un progetto esaltante"

L'ex allenatore e calciatore del Barcellona Xavi ha parlato a France Football rivelando la sua voglia di rimettersi in gioco dopo l'addio alla panchina catalana: "Quest’estate voglio tornare ad allenare. Voglio vincere tutto: Champions League, Europeo, Mondiale. Sono aperto a qualsiasi squadra; che sia un club o una nazionale". L'ex centrocampista spagnol non ha neppure chiuso a un ritorno in Liga su una panchina diversa da quella del Barcellona, club a cui ha legato praticamente carriera: "Perché non allenare un altro club spagnolo? Sono alla ricerca di un progetto esaltante".