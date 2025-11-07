Wolverhampton: risoluzione per il ds italiano Teti

Ancora tensioni in casa Wolverhampton: dopo l'esonero di Vitor Pereira a causa dell'ultimo posto in classifica, risolto il contratto anche con il direttore sportivo italiano Domenico Teti, arrivato lo scorso giugno. A confermare la separazione tra il club e il dirigente è stato direttamente il presidente esecutivo Jeff Shi: "Domenico ha interpretato il ruolo che gli abbiamo affidato con grande professionalità e costruendo rapporti solidi all'interno del club, gli auguriamo il meglio per il futuro".