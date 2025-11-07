Insigne svincolato: su di lui non solo la Lazio

Lorenzo Insigne vive il periodo da svincolato con la volontà di tornare al più presto a giocare con continuità. Sull'esterno, da mesi, è vivo l'interesse di Sarri e della Lazio, che riabbraccerebbe volentieri uno dei suoi pupilli ai tempi del Napoli. Oltre alla Lazio, su Insigne negli scorsi mesi si è mosso anche il Parma: gli emiliani, infatti, avrebbero avuto qualche contatto con l'entourage del giocatore e potrebbero decidere di muoversi più concretamente nei prossimi mesi. Il giocatore, però, ha dato prioprità alla Lazio e aspetta segnali dalla società di Lotito, in attesa anche di capire se i biancocelesti potranno fare liberamente mercato.