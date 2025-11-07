Parma, Miretti nel mirino

Il Parma pensa già a come potersi rinforzare nel mercato di gennaio e una delle soluzioni più intriganti che il club ducale sta studiando porterebbe al nome di Miretti. Il centrocampista rientra ora da un infortunio e Spalletti vorrà valutarne potenzialità e caratteristiche, motivo per cui un suo trasferimento nella finestra invernale di calciomercato appare difficile. Il Parma, però potrebbe comunque decidere di fare un tentativo. Pochi mesi fa, proprio l'agente di Miretti aveva spiegato così la situazione del calciatore: "Fabio è legatissimo alla Juve e il sogno sarebbe quello di fare un percorso come quelli di Marchisio e De Ceglie, che dopo vari prestiti sono tornati in bianconero".