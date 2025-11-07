Thauvin svela: "Nel 2020 vicino al Milan"

Florian Thauvin sta vivendo un inizio di stagione positivo al Lens, in Ligue 1. In un'intervista a So Foot ha ripercorso varie tappe della sua carriera, tra cui un curioso retroscena con protagonista una squadra italiana, prima di approdare all'Udinese: "A settembre 2020 sono stato vicino al Milan, la trattativa con Maldini e Massara era iniziata con il piede giusto, ma io ero già in accordo con i Tigres. Ho sbagliato, non sono stato onesto. Alla fine il Milan è rimasta solo una suggestione".