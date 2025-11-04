Vlahovic-Juve, si riaprono i discorsi rinnovo? La situazione

Il problema principale, scrive la Gazzetta dello Sport, è l'attuale ingaggio di Vlahovic, che ammonta a 12 milioni di euro netti all’anno, una cifra ritenuta eccessiva e un retaggio dell’era precedente. Comolli sta impostando una politica salariale molto più contenuta: ad esempio, il neo-acquisto Jonathan David è arrivato a parametro zero con un ingaggio di circa 6 milioni.