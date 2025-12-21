Logo SportMediaset

La suocera allontana Dybala dalla Roma: "A giugno..."

21 Dic 2025 - 21:30

Che Paulo Dybala sia in cima al taccuino del mercato del Boca Juniors non è un mistero, ma giorno dopo giorno aumenta visibilmente la percentuale che lo allontana dalla Roma. L'argentino, in scadenza a giugno, è il nome caldo, se non addirittura bollente, delle ultime settimane con rumors e dichiarazioni che lo vedrebbero pronto a lasciare la Capitale per... un'altra capitale. Da Roma a Buenos Aires, infatti, il volo è lungo ma per la Joya sarebbe il passo più breve, con anche la suocera che negli ultimi giorni ha confermato l'intenzione della famiglia Dybala di lasciare l'Italia. Catherine Fulop, mamma di Oriana Sabatini, parlando a Otro día perdido non ha nascosto l'intenzione della figlia di tornare in patria. La moglie dell'argentino, infatti, si sarebbe fatta pressante: "Oriana rompe le palle per andare via. Con Leo Paredes e la moglie Cami stavano sempre insieme, facevano pigiama party, condividevano tutto. E ora le mancano queste cose. Si sente molto sola a Roma". Valigie pronte per partire verso l'Argentina? Non subito, secondo la suocera: "Se mai dovesse accadere sarebbe per giugno, non ora”.

