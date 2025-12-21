Logo SportMediaset

Mercato

Sassuolo, Carnevali: "Abbiamo offerte per Muharemovic, ma non solo"

21 Dic 2025 - 22:23

Giovanni Carnevali, AD del Sassuolo, ha parlato a Sky Sport del mercato in uscita dei neroverde, in particolare di possibile offerte ricevute per Tarik Muharemovic: "Non solo lui, abbiamo anche altri ragazzi che hanno delle offerte. Muharemovic credo che per età e per ruolo sta dimostrando grandi cose. È inutile nascondersi, le offerte arriveranno, ma fa parte della nostra politica perché noi abbiamo sempre cercato di valorizzare i giocatori e farli andare nei grandi club ma questo non ci preoccupa, anche altri ragazzi hanno degli interessi, ci fa piacere e faremo le opportunità valutazioni, chiaro che se ci saranno delle opportunità penso sia giusto fare delle valutazioni insieme ai ragazzi per portare avanti insieme alla nostra società i nostri progetti".

Thiago Silva al Milan: tutta la verità sul possibile ritorno

Bastoni in esclusiva: "No vendetta sul Bologna. Io al Barcellona? Orgoglioso, ma…"

Bastoni e le voci sul Barcellona: "Felice all'Inter ma mi rendono orgoglioso"

PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

Genoa, tre obiettivi di mercato per gennaio: i nomi
Sassuolo, Carnevali: "Abbiamo offerte per Muharemovic, ma non solo"
La suocera allontana Dybala dalla Roma: "A giugno..."
Tre big inglesi seguono da vicino Semenyo del Bournemouth
Milan-Fullkrug in prestito, le cifre dell'operazione: quanto guadagnerà in rossonero?