Sassuolo, Carnevali: "Abbiamo offerte per Muharemovic, ma non solo"

Giovanni Carnevali, AD del Sassuolo, ha parlato a Sky Sport del mercato in uscita dei neroverde, in particolare di possibile offerte ricevute per Tarik Muharemovic: "Non solo lui, abbiamo anche altri ragazzi che hanno delle offerte. Muharemovic credo che per età e per ruolo sta dimostrando grandi cose. È inutile nascondersi, le offerte arriveranno, ma fa parte della nostra politica perché noi abbiamo sempre cercato di valorizzare i giocatori e farli andare nei grandi club ma questo non ci preoccupa, anche altri ragazzi hanno degli interessi, ci fa piacere e faremo le opportunità valutazioni, chiaro che se ci saranno delle opportunità penso sia giusto fare delle valutazioni insieme ai ragazzi per portare avanti insieme alla nostra società i nostri progetti".