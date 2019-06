Videomessaggio di Guardiola in italiano: "Forse ci vediamo presto"

13/06/2019

Tutte le strade della Juventus portano a Maurizio Sarri ma, fino al momento dell'annuncio ufficiale, i tifosi bianconeri non rinunciano al sogno Pep Guardiola. E di questi tempi basta un video a scatenare speranze: "Buongiorno a tutti, sono Pep - ha dichiarato Guardiola, che si trova a un torneo di golf in Costa Brava -. Vi saluto tanto. Qui qualcuno gioca a calcio, altri a golf. Ma alla fine facciamo di tutto per muoverci un po'. Vi abbraccio tutti, forse ci vediamo presto". Queste ultime quattro parole sono state interpretate come un assist al possibile futuro juventino ma a chiarire il tutto è stato il presidente della scuola calcio BS Soccer Team di Fasano, a cui la clip era destinata: "Un amico vicino al nostro club, e che si trova con Guardiola, gli ha fatto mandare questo videomessaggio per i ragazzi. Ha promesso che nel caso in cui passerà da queste parti verrà a trovarci".