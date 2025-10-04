Verona, Sogliano ci riprova: nel mirino un 2001 dell'Huracan

Sean Sogliano ormai ci ha abituato. Il ds del Verona è ormai un maestro delle sorprese: acquista giocatori semi sconosciuti per qualche centinai di migliai di euro per poi rivenderli a milioni. Secondo Tmw il prossimo nome sulla lista di Sogliano sarebbe quello di Matko Miljevic, centrocampista statunitense (ma con passaporto comunitario) classe 2001 che gioca per i messicani dell'Huracan. L'assalto al calciatore potrebbe essere più complicato del previsto dato che il Verona dovrà vincere la concorrenza del Lens, altro club che lavora benissimo con i giovani.