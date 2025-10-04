Dybala-Roma, previsti contatti per il rinnovo

Paulo Dybala potrebbe tornare a disposizione nella gara della Roma contro la Fiorentina dopo lo stop dovuto a un problema muscolare. A tenere banco tra i giallorossi c'è anche il futuro, ancora in bilico, della Joya: il contratto dell'argentino scade tra pochi mesi e le tratative per il rinnovo non sono ancora iniziate. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport però, questa condizione potrebbe cambiare a breve: la Roma e l'entourage di Dybala dovrebbero incontrarsi nelle prossime settimane per discutere un possibile prolungamento. Da parte del calciatore c'è stata apertura a ridurre l'attuale stipendino da 8 milioni di euro a stagione.