Endrick ai margini del Real: possibile partenza a gennaio?

In Spagna non sta passata inosservata la gestione che Xabi Alonso sta facendo con Enrick. Il giovane attaccante brasiliano sta faticando a trovare spazio in questo avvio di stagione: il classe 2006 deve ancora fare l'esordio con lo spagnolo in panchina. Una scelta dovuta a diversi fattori. In primis la concorrenza: difficile scalzare Mbappé, ma per il momento Xabi ha preferito al brasiliano anche Gonzalo Garcia, ultimo bomber prodotto dal vivaio dei blancos messosi in mostra durante il Mondiale per Club. noltre a complicare la situazione di Enrick un infortunio patito nella parte finale della passata stagione che non gli ha permesso di iniziare la preparazione con i compagni. Ora però l'ex Palmeiras si è completamente ristabilito, ma i primi minuti in campo devono ancora arrivare. Non da escludere dunque che a gennaio Enrdick possa cercare fortuna altrove, anche in prestito, per convincere Ancelotti a includerlo nella rosa del Brasile per il prossimo mondiale.