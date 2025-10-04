Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Endrick ai margini del Real: possibile partenza a gennaio?

04 Ott 2025 - 18:11

In Spagna non sta passata inosservata la gestione che Xabi Alonso sta facendo con Enrick. Il giovane attaccante brasiliano sta faticando a trovare spazio in questo avvio di stagione: il classe 2006 deve ancora fare l'esordio con lo spagnolo in panchina. Una scelta dovuta a diversi fattori. In primis la concorrenza: difficile scalzare Mbappé, ma per il momento Xabi ha preferito al brasiliano anche Gonzalo Garcia, ultimo bomber prodotto dal vivaio dei blancos messosi in mostra durante il Mondiale per Club. noltre a complicare la situazione di Enrick un infortunio patito nella parte finale della passata stagione che non gli ha permesso di iniziare la preparazione con i compagni. Ora però l'ex Palmeiras si è completamente ristabilito, ma i primi minuti in campo devono ancora arrivare. Non da escludere dunque che a gennaio Enrdick possa cercare fortuna altrove, anche in prestito, per convincere Ancelotti a includerlo nella rosa del Brasile per il prossimo mondiale. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

I più visti di Mercato

Tare e l'amore per il Milan: "Più in alto di così non si può andare"

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Cristiano Ronaldo, Al-Nassr

CR7 e gli altri: ecco le star convinte dall'Arabia Saudita

Da Balotelli a Calabria fino a Pjanic: quanti svincolati in cerca di squadra

1) Nkunku dal Chelsea al Milan per 37 milioni di euro

Nkunku in vetta, Inter neanche in top 10: gli acquisti più costosi dell'estate

Alexander Isak - Premier League – 150 milioni

Neymar, CR7 e la new entry Isak: gli acquisti più costosi di ogni campionato

Mercato ora per ora
Vedi tutti
19:00
Rakitic e la Serie A sfiorata: "Ronaldo, la Juve e quel jet privato nel 2011..."
18:11
Endrick ai margini del Real: possibile partenza a gennaio?
17:32
Dybala-Roma, previsti contatti per il rinnovo
16:36
Sergio Reguilon verso l'Inter Miami
15:29
Milan, anche Caprile e Solet sul taccuino di Tare