Verona, definita la cessione di Giovane al Napoli

22 Gen 2026 - 18:02

Il Verona ha definito la cessione del brasiliano Giovane al Napoli, per una cifra complessiva di circa 20 milioni di euro. L'accordo tra i due club è stato già raggiunto e formalizzato, mentre resta da attendere soltanto l'annuncio ufficiale della società partenopea. Per il club veneto si tratta di un'operazione rilevante sia dal punto di vista economico sia strategico, che consente di generare una plusvalenza significativa. Giovane, reduce da una prima parte di stagione positiva, saluterà dunque Verona per intraprendere una nuova avventura in Serie A con la maglia azzurra. Nelle prossime ore sono attese le visite mediche e la firma sul contratto, passaggi conclusivi prima dell'ufficialità del trasferimento. L'arrivo di Giovane spianerebbe la strada alla cessione di Lorenzo Lucca dal Napoli agli inglesi del Nottingham Forest.

Accomando: "Mercato Inter, il restyling sulle fasce dipende da…"

Accomando: "Mercato Lazio-Roma, il punto sulle cessioni"

Accomando: "Mercato Juve, missione turca per En Nesyri"

Accomando: "Ecco cosa manca al Napoli per uscire dal mercato a saldo zero"

"Per En Nesyri è sempre più duello Juve-Napoli"

Pisilli: "Mercato? No, sono focalizzato sulla Roma"

Accomando: "Al Milan piace Coppola, Roma idea Fortini"

Calciomercato live

Calciomercato live

Fiorentina, Fabbian è arrivato al Viola Park: ora visite e firma

Juve, niente Mateta: per l'attacco c'è un preferito

Mercato: Conte sfida la Juve per due obiettivi in attacco

Roma-Milan sul mercato: Bailey sblocca il sogno Zirkzee

Il mercato della Juventus

Mercato: Conte sfida la Juve per due obiettivi in attacco

Il mercato della Juventus

