Vasquez saluta la Cremonese: "Questa sarà sempre casa mia"

"Cari Cremonesi, in questi ultimi tre anni del mio lungo viaggio ho avuto la fortuna di scoprire una realtà che ha saputo accogliermi e rispettarmi, una società a dimensione umana che mi ha permesso di contribuire a realizzare un altro sogno, tornare in Serie A, e una città che ho il privilegio di chiamare casa. In questo periodo abbiamo condiviso emozioni intense: la vostra vicinanza, anche nei momenti più difficili, non è mai venuta meno e io ho cercato di ricambiarla dando tutto per questa maglia dai colori unici - ha scritto il Mudo - Dopo un'attenta riflessione che ha coinvolto anche la mia famiglia sono giunto ad una conclusione difficile ma consapevole: penso che sia arrivato il momento di chiudere quel cerchio che ho iniziato a disegnare quindici anni fa, quando da ragazzo lasciavo l'Argentina con una valigia piena di sogni da rincorrere e afferrare. La traiettoria oggi mi riporta là, dove tutto è nato, perché a prevalere è il desiderio di riavvicinarmi all'affetto dei miei cari".