Parma, al teatro Regio nasce la "squadra delle leggende"

In occasione dell'evento è stato rilanciato anche il Third Kit 2025/26, già presentato sui canali ufficiali del Club e di Puma, simbolo del legame storico tra il Parma e il brand tedesco, incominciato nell'estate del 1995. La maglia celebra i trent'anni di partnership e richiama i gloriosi anni '90 e 2000, evocando i momenti più iconici della storia gialloblu. Alla presentazione personalità di spicco della cultura e delle istituzioni cittadine, tra cui Luciano Messi, sovrintendente del Teatro Regio, e Dario Montrone, direttore marketing e relazioni esterne del Regio. Il momento è stato arricchito anche dalle parole del sindaco di Parma, Michele Guerra.