VECCHIE GLORIE

Parma, al teatro Regio nasce la "squadra delle leggende"

Nella splendida cornice della Sala del Ridotto la presentazione della squadra che riunisce le glorie gialloblu

29 Set 2025 - 19:50

Al Teatro Regio di Parma l'evento "Parma Calcio Legacy" ha permesso la presentazione di Parma Calcio Legends, la squadra che riunisce le glorie gialloblù. Sono stati celebrati i campioni che hanno contribuito a scrivere le pagine più belle della storia del club.

L'evento, presentato da Monica Bertini, ha unito passato e presente del Parma. Accanto al ceo Federico Cherubini, sono salite sul palco alcune delle stelle che hanno reso vinto con il club, in Italia e in Europa: da Dino Baggio a Fabio Cannavaro, da Antonio Benarrivo a Marco Osio, insieme a protagonisti amatissimi come Marco Ballotta, Alessandro Melli, Fausto Pizzi, Diego Fuser, Alberto Di Chiara, Ze Maria e Marco Giandebiaggi. A loro si è aggiunta una figura indimenticabile come quella dell'allenatore Nevio Scala.

© parma

© parma

In occasione dell'evento è stato rilanciato anche il Third Kit 2025/26, già presentato sui canali ufficiali del Club e di Puma, simbolo del legame storico tra il Parma e il brand tedesco, incominciato nell'estate del 1995. La maglia celebra i trent'anni di partnership e richiama i gloriosi anni '90 e 2000, evocando i momenti più iconici della storia gialloblu. Alla presentazione personalità di spicco della cultura e delle istituzioni cittadine, tra cui Luciano Messi, sovrintendente del Teatro Regio, e Dario Montrone, direttore marketing e relazioni esterne del Regio. Il momento è stato arricchito anche dalle parole del sindaco di Parma, Michele Guerra.

È stato inserito, come membro del Consiglio direttivo di Parma Calcio Legends, Alessio Paini, segretario generale che da oltre trent'anni lavora all'interno del club. Inaugurato anche il nuovo Parma Calcio Store nella città ducale. La struttura, da subito aperta al pubblico, è stata completamente rinnovata e mette a disposizione l'intero merchandising ufficiale gialloblu: dai kit ufficiali di gara alle collezioni dedicate ai tifosi più appassionati. Il taglio del nastro è stato affidato al ceo del Parma, Federico Cherubini, e al sindaco di Parma, Michele Guerra. Il gesto ha rappresentato simbolicamente il legame tra il Club e la città, uniti sotto i colori gialloblu. Il nuovo store si trova in Piazzale Risorgimento, adiacente all'ingresso dello stadio Ennio Tardini.

parma
leggende

