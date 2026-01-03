Ufficiale il trasferimento di Brunori alla Sampdoria
03 Gen 2026 - 20:51
03 Gen 2026 - 20:51
Matteo Brunori è ufficialmente un nuovo calciatore della Sampdoria. L'attaccante, si legge in una nota del Palermo, si trasferisce in blucerchiato a titolo temporaneo. L'Italo-brasiliano lascia il club rosanero dopo quattro stagioni e mezzo.
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.