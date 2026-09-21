Serie A, il pagellone dei nuovi acquisti: gli Oscar vanno a Gila, Milla e Balerdi

Un mese di calcio vero è un periodo sufficiente per trarre un primo bilancio. Le sette grandi (intese come le sette squadre che partecipano alle Coppe europee) hanno azzeccato gli acquisti oppure c’è qualcosa che non funziona? Abbiamo archiviato cinque partite di campionato più una di Coppa (due per l’Atalanta che ha disputato i playoff di Conference League) e qualcuno dei nuovi arrivati non ha ancora disputato un minuto. Altri si sono visti a sprazzi, solo pochi hanno avuto una certa continuità. Dopo questa prima tappa, l’Inter capolista non ha ancora avuto un contributo dai suoi nuovi acquisti, mentre Milan, Roma e Como hanno tratto notevole beneficio dal mercato. Ma è anche vero che tutto è appena cominciato, c’è tempo e modo per ribaltare la situazione e per migliorare questi voti, che in molti casi sono sufficienze stentate. Sono stati presi in considerazione solo i giocatori veramente nuovi, non i ritorni dai prestiti. Kolo Muani è una parziale eccezione, ma solo perché è stato riacquistato dalla Juventus.