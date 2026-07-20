Belgio, addio a sorpresa: Rudi Garcia lascia la panchina della nazionale

20 Lug 2026 - 15:14
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Rudi Garcia lascia il suo posto da commissario tecnico del Belgio. La Federcalcio del Paese annuncia che l'allenatore francese non rinnoverà il suo contratto, firmato a febbraio 2025 e in scadenza a fine mese. "Dopo aver consultato la Federcalcio belga, abbiamo deciso di non proseguire l'ottima collaborazione degli ultimi 18 mesi - dichiara Garcia nel comunicato -. Lascio il Belgio nella Divisione A della Nations League e tra le otto migliori squadre al mondo. Desidero ringraziare il mio fantastico gruppo di giocatori, il direttore sportivo Vincent Mannaert e i tifosi che hanno continuato a sostenerci durante questi Mondiali. Auguro al Belgio ogni successo nel portare avanti il ricambio generazionale che ho contribuito con grande piacere ad avviare". 

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