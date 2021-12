Udinese, esonerato Gotti: il vice Cioffi sarà allenatore ad interim

UFFICIALE

Decisiva la sconfitta contro l'Empoli, ora il patron Pozzo ragiona sul nome di un nuovo tecnico

È ufficiale: Luca Gotti non è più l'allenatore dell'Udinese. Fatale al tecnico la sconfitta, la seconda nelle ultime quattro partite, contro l'Empoli. "Udinese Calcio comunica di aver sollevato Luca Gotti dalla guida tecnica della prima squadra - si legge nel comunicato del club friulano - Al mister vanno i più sentiti ringraziamenti per le annate vissute insieme. Il Club augura a Gotti le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera". Getty Images

Il patron Gino Pozzo, rientrato apposta dall'Inghilterra, affiderà ad interim la panchina friulana al vice di Gotti, Gabriele Cioffi. Ma per l'immediato futuro si valutano comunque profili come nuovo tecnico bianconero: da Rolando Maran a Paco Jemez fino a Dejan Stankovic. Gotti lascia l'Udinese con 16 punti e il 14° posto in classifica dopo 16 giornate con un bilancio di tre vittorie, sei sconfitte e sette pareggi.