Udinese, per la difesa spunta l'idea Baschirotto

L'Udinese vuole consegnare a Kosta Runjaic importanti rinforzi in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i friulani avrebbero messo nel mirino Federico Baschirotto, che dopo la retrocessione in Serie B potrebbe scegliere di lasciare la Cremonese. Il difensore vorrebbe continuare a giocare nella massima serie ed è in attesa di offerte. I bianconeri hanno già avviato i primi contatti esplorativi per capire la fattibilità di una eventuale trattativa. Il contratto del classe '96 scade a giugno 2028 e attualmente il suo valore oscilla tra i 3 e i 4 milioni di euro.