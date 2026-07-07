Juventus, domani l'incontro con l'agente del Dibu Martinez

Arrivano importanti novità per quanto riguarda il futuro portiere della Juventus. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, domani l'amministratore delegato Giovanni Carnevali e il Chief Football Officer Ricky Massara incontreranno l'entourage del Dibu Martinez. L'estremo difensore dell'Aston Villa è da tempo nel mirino dei bianconeri e il colloquio di mercoledì servirà ad avere un quadro economico più chiaro lato giocatore.