Udinese, l'agente di Zaniolo: "A queste condizioni impossibile restare"

L'agente di Nicolò Zaniollo, Claudio Vigorelli, ha fatto il punto sulla trattativa per la permanenza dell'attaccante all'Udinese. "La promessa di sedersi al tavolo per cercare una nuova intesa contrattuale nasce, come ho già detto, dalla scorsa estate: il contratto è stato firmato negli ultimi minuti di mercato e non ci sarebbe stato tempo di discutere a lungo sui termini di ingaggio in caso di riscatto. Sia prima che dopo l'acquisto dell'Udinese a titolo definitivo dal Galatasaray abbiamo portato avanti una trattativa, che, al momento non vede le parti d'accordo", ha detto a Sky. Le squadre interessate a Zaniolo, sono avvertite.