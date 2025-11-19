Udinese, Atta: "Napoli? Non so quanto ci sia di vero"

Arthur Atta è una delle più belle sorprese di questa Serie A. Il centrocampista francese dell'Udinese dopo una stagione di ambientamento è finalmente sbocciato. In questi primi mesi di campionato il classe 2003 ha messo in mostra le sue qualità: strappi, dribbling, gol e assist. Un profilo da giocatore importante che, considerata l'età, può ancora crescere moltissimo. Su Atta ci sono già tante voci di mercato, ma lo stesso calciatore, in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha fatto sapere di essere concentrato solo sull'Udinese: "Napoli? Non so quanto sia vero tutto questo interesse. Io al momento penso solo all'Udinese e a migliorarmi: sono nel posto giusto per crescere". Per il momento quindi, niente chiamata a Lorenzo Lucca, suo ex compagno, per prendere informazioni sulla vita a Napoli.