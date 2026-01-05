Logo SportMediaset

Mercato

Tunisia, federcalcio licenzia ct Trabelsi e tutto lo staff tecnico

05 Gen 2026 - 09:01

La Federazione tunisina di calcio (Ftf) ha annunciato la fine del rapporto contrattuale, "di comune accordo", con il commissario tecnico Sami Trabelsi e con l'intero staff tecnico della nazionale maggiore. 'La decisione arriva all'indomani dell'eliminazione delle "Aquile di Cartagine' agli ottavi di finale della Coppa d'Africa in corso in Marocco: la Tunisia è uscita contro il Mali ai calci di rigore, dopo l'1-1 maturato al termine dei supplementari. Il Mali ha giocato in inferiorità numerica per gran parte della gara, ma si è imposto dal dischetto. Nel comunicato la Ftf non indica al momento il nome del nuovo selezionatore, limitandosi a segnalare che verrà nominato un nuovo staff per preparare le prossime scadenze della nazionale. Trabelsi, 57 anni, era tornato sulla panchina della Tunisia per un secondo mandato nel febbraio 2025, dopo la prima esperienza alla guida della selezione tra il 2011 e il 2013.

01:22
Calciomercato live

Calciomercato live

00:55
CLIP ACCOMANDO SU CANCELO 4/1 SRV

Accomando annuncia: "Inter-Cancelo, ecco la svolta"

01:35
CLIP ACCOMANDO SU THEO 4/1 SRV

Clamoroso: Theo alla Juventus? Il punto di Accomando

01:11
CLIP ACCOMANDO SU FRATTESI-ASLLANI 4/1 SRV

Accomando: "Frattesi al Galatasaray, vi spiego tutto". E su Asllani...

00:21
MCH ARRIVO SOLOMON FIORENTINA MCH

Fiorentina, ecco Solomon per la risalita

01:43
Cercasi riscatto

Cercasi riscatto

02:30
Le ultimissime trattative

Le ultimissime trattative

01:30
Pronto a tornare in A

Dragusin pronto a tornare in A

00:57
Il calciomercato live

Le strategie del Napoli

00:56
Il calciomercato live

Juve, il sogno è Chiesa

01:24
Il calciomercato live

Milan-Juve: scambio Gatti-Nkunku?

01:37
Il calciomercato live

Cancelo-Inter, tutta la verità

02:44
La Juventus riparte

La Juventus riparte tra campo e mercato

02:01
SRV RULLO YILDIZ, TEMPO DI RINNOVO 22/12 (MUSICATO) SRV

La Juve spera: c'è il rinnovo di Yildiz sotto l'albero?

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

01:22
Calciomercato live

Calciomercato live

L'indiscrezione di Pellegatti: "Contatto Juve-Theo Hernandez, pronto il ritorno in Italia"

Il calciomercato live

Le strategie del Napoli

Il calciomercato live

Cancelo-Inter, tutta la verità

 14) FERNANDO TORRES - dal Liverpool al Chelsea per 58,5 milioni nel 2011

Altro che ‘riparazione’, a gennaio si spende eccome: chi è il più pagato della storia?

Mercato invernale al via tra obiettivi e sogni: chi può arrivare nelle big della Serie A

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Ruben Amorim (Manchester United)
11:04
Manchester United, esonerato Amorim
11:00
Udinese, ecco Arizala: visite mediche a Villa Stuart. Colpo da 3 milioni
10:10
Porto, ufficiale Thiago Silva: "Ben tornato a casa"
09:01
Tunisia, federcalcio licenzia ct Trabelsi e tutto lo staff tecnico
23:08
Il Genoa cerca un portiere: offerta all'Al Nassr per Bento