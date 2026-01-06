Lazio, Sarri chiede il bis a centrocampo: Loftus-Cheek in cima alla lista

Maurizio Sarri disegna le strategie di mercato della Lazio, il tecnico chiede due centrocampisti. Il nome in cima ai desideri resta Ruben Loftus-Cheek. Nonostante non siano arrivati segnali ufficiali al Milan, Sarri avrebbe incassato una disponibilità di massima dall'inglese, spingendo la società a un tentativo che ricorda quello fatto per Raspadori. La seconda scelta è Lazar Samardzic, su cui pesano però le valutazioni economiche dell'Atalanta, che lo ha pagato 20 milioni. Più accessibile la pista che porta a Giovanni Fabbian: il Bologna lo valuta tra i 12 e i 15 milioni e, pur avendo caratteristiche fisiche diverse dall’ideale sarriano, il tecnico lo accetterebbe volentieri. Sullo sfondo resta viva anche l’ipotesi Brescianini. Lo scrive il Corriere dello Sport.