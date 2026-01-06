Logo SportMediaset

Milan, caccia al centrale: Gatti il pupillo di Allegri, Aké la suggestione

06 Gen 2026 - 14:12

La priorità di Massimiliano Allegri per blindare la difesa del Milan ha un nome preciso: Federico Gatti. Il Milan ha già tentato un approccio proponendo uno scambio con De Winter, ma la Juventus ha respinto l'offerta. Un nuovo assalto è possibile a fine gennaio, quando si valuterà il rientro di Gatti dall'infortunio e il suo effettivo spazio nelle gerarchie di Spalletti. La dirigenza rossonera tiene comunque aperte diverse piste alternative. Piacciono Coppola (Brighton) e Okoli (Leicester), mentre per Tiago Gabriel il Lecce ha alzato il muro. La lista dei profili internazionali monitorati è lunga: tra i nomi spiccano quello di Nathan Aké, che potrebbe lasciare il Manchester City per non perdere il Mondiale, e profili di spessore come Kim, Disasi e la novità Topcu del Besiktas. Lo scrive Tuttosport.

