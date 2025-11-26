"Troppo vecchia scuola": Hubner esonerato anche se primo, al suo posto arriva Brocchi

Clamoroso a Trezzano sul Naviglio: la Zeta Milano, ambizioso club militante in Seconda categoria, ha ufficialmente esonerato Dario Hubner, ex bomber tra le altre di Brescia e Piacenza, che lascia la squadra al primo posto in classifica. Per il presidente, lo youtuber ZW Jackson, è stata una scelta molto difficile, ma motivata da una mentalità che poco si sposava con il progetto e da una rosa ritenuta "troppo vecchia scuola". Al posto di Hubner arriva mister Cristian Brocchi, che lascia quindi la scrivania da direttore sportivo per tornare in panchina.