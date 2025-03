Trabzonspor, ufficiale l'esonero di Senol Gunes

"All'inizio della stagione è stato raggiunto un accordo con il signor Şenol Güneş non solo per la posizione di direttore tecnico, ma anche per produrre progetti sfruttando le sue conoscenze e la sua esperienza, per gestire le infrastrutture e il processo della squadra A, per costruire il Trabzonspor del futuro e per assumersi la responsabilità in aree come le strutture e gli investimenti. In questa direzione, è stata pianificata una cooperazione volta a creare una forte struttura aziendale. Tuttavia, il mancato raggiungimento dei risultati desiderati in campionato ha profondamente turbato la nostra comunità e ha reso necessario un cambiamento nella posizione del direttore tecnico. Sono iniziati i lavori per determinare il nuovo direttore tecnico e il pubblico sarà informato quando il processo sarà completato".