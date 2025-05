Napoli interessato a Miguel Gutierrez Ortega: l'offerta dei partenopei

Il Napoli ha messo sul taccuino il terzino sinistro del Girona Miguel Gutierrez Ortega. Secondo Il Mattino, il direttore sportivo dei partenopei ha offerto 15 milioni+bonus ma il club catalano ne chiede 30 per lasciarlo partire. Gli azzurri hanno già l'accordo con il calciatore per un contratto di 4 anni con ingaggio da 2 milioni di euro a stagione. Il profilo del classe 2001 rientra nella strategia di rinforzi, che ha in programma in estate la società del presidente De Laurentiis per allungare la rosa in vista della prossima stagione quando la squadra sarà impegnata anche in Champions League.