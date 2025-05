Sirene arabe per Bruno Fernandes: proposto un ricco contratto

L'Al Hilal sta cercando di convincere Bruno Fernandes di trasferirsi in Arabia Saudita con un ricco contratto di 3 anni. L'emittente marocchina Arriyadiyah ha svelato che i vertici del ricco club arabo sono volati a Manchester per dare il via alla trattativa per il trasferimento della stella portoghese. Sarebbe già arrivata all'entourage del giocatore una ricca offerta, che potrebbe far traballare la sua intenzione di rimanere in Premier League. L'Al Hilal si dovrà scontrare però con la ferma volontà dei Red Devils di non perdere uno dei leader tecnici e dello spogliatoio. In questa stagione sta trascinando la squadra allenata prima da Ten Hag e poi da Amorim con 19 gol e 18 assist.