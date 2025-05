Per un terzino destro che arriva, un altro se ne va. Ormai è ufficiale: Trent Alexander Arnold ha salutato tutti a Liverpool e a fine stagione si trasferirà a parametro zero al Real Madrid. TAA prenderà il posto di Lucas Vazquez: il contratto del veterano scadrà a fine stagione e, per il momento, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, non ci sono stati contatti tra le parti per un possibile rinnovo. Lo spagnolo, salvo sorprese, saluterà i Blancos dopo il Mondiale per Club.