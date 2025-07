Tra Juve e Porto c'è l'accordo: 32 milioni per Conceiçao, ma ora dipende tutto dal portoghese

Secondo Record, poi, il presidente del Porto André Villas-Boas ha concesso a Conceiçao 24 ore per prendere una decisione: "Se entro la mezzanotte di mercoledì (oggi, ndr) la situazione non verrà chiarita e il documento non perverrà agli uffici della club, l'accordo tra l'FC Porto e la Juventus verrà revocato. Ricordiamo - conclude il giornale - che la clausola rescissoria di Francisco Conceição è stata soggetta a una penale del 50% mercoledì, portandola a 45 milioni di euro. La buona fede dell'FC Porto e della Juventus consente al giocatore di avere altre 24 ore per decidere e concludere l'affare per i 32 milioni di euro concordati".