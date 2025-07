Malaga, primo acquisto dal 2018: il club torna a comprare dopo sette anni

Già, perchè dopo ben sette anni il Malaga ha comprato un giocatore. L'incredibile trattativa ha portato in Andalusia Adrian Niño, attaccante classe 2004, per cui i biancoazzurri verseranno 380.000 euro all’Atletico Madrid, oltre al 50% sulla futura rivendita del giocatore. Cifre piccolissime, ma che diventano da capogiro per il presidente José María Muñoz Jiménez. Il sogno è tornare in Liga, dal 2020 la società è in amministrazione controllata, ma questo piccolo grande colpo di mercato apre uno spiraglio: a Malaga la speranza è finalmente tornata.