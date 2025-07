Bari, ingaggiato Verreth

Il Bari ha ingaggiato il centrocampista belga Matthias Verreth, ex del Brescia che ha firmato un contratto triennale, fino al giugno del 2028. Verreth è il 28esimo calciatore in ritiro a Roccaraso, in Abruzzo con il tecnico Fabio Caserta. Ecco la lista dei convocati: Cerofolini, De Lucci, Pissardo, Marfella aggregato (portieri); Dickmann, Dorval, Kassama, Mane, Mavraj, Pucino, Sassarini, Spadavecchia, Vicari, Tripaldelli (difensori); Bellomo, Benali, Faggi, Lulic, Onofrietti, Pagano (centrocampisti); Akpa Chukwu, Colangiuli, Gytkjaer, Manzari, Moncini, Pereiro, Sibilli (attaccanti). Nelle prossime ore sarà ufficializzato l'ingaggio dell'esterno Emanuele Rao (ex Seal, svincolato).