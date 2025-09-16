Tottenham, Romero: "Addio? Mai detto di volermene andare"

Intervenuto nella conferenza stampa alla vigilia di Tottenham-Villareal di Champions League, in programma oggi alle 21, Cristian Romero ha smentito le voci di un suo possibile addio in direzione Atletico Madrid. Queste le parole del capitano degli Spurs: "A volte nel calcio, le cose escono sui social media e sulla stampa in generale. Non ho mai detto di voler lasciare il club. Non ho mai ricevuto un'offerta. La cosa più importante è quello che dicono le persone qui al Tottenham e quello che dico io. Persone come l'allenatore e il presidente. Sono molto felice qui. Questa squadra è una famiglia per me, una grande famiglia. Mi hanno dato tutto dal primo giorno in cui sono arrivato qui".